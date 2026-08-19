Odinwell Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Odinwell Registered hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 SEK gegenüber -0.040 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch