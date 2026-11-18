Odinwell Registered lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Odinwell Registered -0.040 SEK je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch