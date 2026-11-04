Odfjell Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Odfjell Technology präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.70 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.57 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.33 Prozent zurück. Hier wurden 1.40 Milliarden NOK gegenüber 1.43 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2.33 NOK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.47 Milliarden NOK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch