Odfjell SE (B) Non-voting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Odfjell SE (B) Non-voting liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Odfjell SE (B) Non-voting die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4.85 NOK gegenüber 5.46 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.76 Prozent auf 3.12 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.90 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch