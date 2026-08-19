Odfjell Drilling mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Odfjell Drilling präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.27 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Odfjell Drilling in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.37 Milliarden NOK im Vergleich zu 2.26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch