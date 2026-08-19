|
19.08.2026 06:37:00
Odfjell Drilling mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Odfjell Drilling präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2.27 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Odfjell Drilling in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.37 Milliarden NOK im Vergleich zu 2.26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.