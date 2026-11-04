Odfjell Drilling legte Quartalsergebnis vor

Odfjell Drilling hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.19 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 2.32 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Odfjell Drilling mit einem Umsatz von insgesamt 2.52 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.36 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 6.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch