Odfjell A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Odfjell A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.85 NOK. Im Vorjahresviertel waren 5.46 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Odfjell A 3.12 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.90 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch