Odessos shiprepair yard JSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Odessos shiprepair yard JSC veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Odessos shiprepair yard JSC 11.6 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch