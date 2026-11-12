ODDITY Tech präsentierte Quartalsergebnisse

ODDITY Tech gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 USD gegenüber 0.280 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 145.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch