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11.09.2026 06:37:00
ODDITY Tech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ODDITY Tech liess sich am 09.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ODDITY Tech die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180.5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 25.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241.1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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