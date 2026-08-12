Odawara Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Odawara Engineering lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Odawara Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 152.45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 260.48 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34.90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 8.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch