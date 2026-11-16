ODAWARA AUTO-MACHINE MFG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ODAWARA AUTO-MACHINE MFG hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 30.52 JPY gegenüber -14.240 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 831.8 Millionen JPY gegenüber 799.9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch