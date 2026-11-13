Odakyu Electric Railway: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Odakyu Electric Railway hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 652.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 679.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch