Odakyu Electric Railway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Odakyu Electric Railway hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43.95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 103.98 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Odakyu Electric Railway 100.18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch