Odakyu Electric Railway: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Odakyu Electric Railway hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33.70 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40.37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Odakyu Electric Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101.74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch