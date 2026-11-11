Ocuphire Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ocuphire Pharma veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.46 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62.99 Prozent zurück. Hier wurden 1.1 Millionen USD gegenüber 3.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch