Ocular Therapeutix präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ocular Therapeutix veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Ocular Therapeutix hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.380 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 12.9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch