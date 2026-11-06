Ocugen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ocugen hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ocugen einen Umsatz von 1.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch