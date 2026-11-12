Octava informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Octava hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Octava ein EPS von -0.010 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.6 Millionen PLN – ein Plus von 54.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Octava 0.4 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch