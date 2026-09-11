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11.09.2026 06:37:00
Octava hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Octava hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Octava hat ein EPS von 0.04 PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.040 PLN auf dem gleichen Niveau gelegen.
Octava hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.8 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 419.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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