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17.08.2026 06:37:00
Oconee Federal Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oconee Federal Financial hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.250 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oconee Federal Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41.06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.6 Millionen USD im Vergleich zu 7.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.840 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 40.46 Prozent auf 17.50 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Oconee Federal Financial 29.39 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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