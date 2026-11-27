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27.11.2026 06:37:00
OCK Group Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
OCK Group Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
OCK Group Bhd Registered hat ein EPS von 0.01 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Das vergangene Quartal hat OCK Group Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 237.6 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157.5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 50.84 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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