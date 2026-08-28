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28.08.2026 06:37:00
OCK Group Bhd Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
OCK Group Bhd Registered hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das vergangene Quartal hat OCK Group Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 229.0 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184.4 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 24.16 Prozent gesteigert.
OCK Group Bhd Registered hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0.040 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.040 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
OCK Group Bhd Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 728.84 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 645.07 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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