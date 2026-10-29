OCI Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OCI Company hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

OCI Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 770.96 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5715.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 599.09 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 476.38 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch