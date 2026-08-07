OCHI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OCHI hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 36.15 JPY gegenüber 25.44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 30.50 Milliarden JPY gegenüber 29.37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch