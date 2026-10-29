OceanFirst Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OceanFirst Financial hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OceanFirst Financial 0.300 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 313.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OceanFirst Financial einen Umsatz von 174.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch