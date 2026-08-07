OceanaGold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OceanaGold hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.38 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.680 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 896.1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OceanaGold 598.8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch