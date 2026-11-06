OceanaGold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OceanaGold präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.25 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.520 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat OceanaGold im vergangenen Quartal 916.8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OceanaGold 617.6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch