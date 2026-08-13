OCEAN SYSTEM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OCEAN SYSTEM gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45.53 JPY, nach 49.66 JPY im Vorjahresvergleich.

OCEAN SYSTEM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch