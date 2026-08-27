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27.08.2026 06:37:00
Ocean Sun AS Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ocean Sun AS Registered lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0.04 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0.100 NOK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 0.1 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.2 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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