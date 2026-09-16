Ocean Power Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ocean Power Technologies hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.200 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch