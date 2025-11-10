Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
10.11.2025 23:32:33
Occidental Q3 Profit Down
Occidental Petroleum
33.07 CHF 1.14%
(RTTNews) - Occidental (OXY) Monday announced third-quarter net income of $661 million or $0.65 per share, compared to net income of $964 million or $0.98 per share last year.
Adjusted income was $649 million, or $0.64 per share, for the third quarter, compared to $977 million or $1.00 per share, last year.
Total revenues were $6.72 billion, compared to $7.15 billion last year.