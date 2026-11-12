Occidental Petroleum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Occidental Petroleum präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.900 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 9.91 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 7.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch