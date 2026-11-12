Occidental Petroleum: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Occidental Petroleum hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 482.95 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 172.71 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10’615.80 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 8’875.86 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch