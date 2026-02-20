Occidental Petroleum hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Occidental Petroleum hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.320 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 5.11 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 26.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Occidental Petroleum 6.92 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.61 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2.44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20.32 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 27.10 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 21.59 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch