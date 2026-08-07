Occidental Petroleum: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Occidental Petroleum hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Occidental Petroleum 0.260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.05 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 6.32 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch