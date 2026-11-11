Occidental Petroleum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Occidental Petroleum lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Occidental Petroleum 0.650 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.68 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.08 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch