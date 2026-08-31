OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,16 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 5,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,13 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 43'025 OC Oerlikon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 5,33 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 3,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,61 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,42 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 CHF belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,270 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
09:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
28.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Freitagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Freundlicher Handel: SPI beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.