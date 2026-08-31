OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag tiefer

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 5,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,13 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 43'025 OC Oerlikon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 5,33 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 3,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,61 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,42 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,270 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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