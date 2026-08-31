OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,16 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'124 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die OC Oerlikon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,13 CHF aus. Bei 5,16 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 159'893 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 5,33 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 3,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,270 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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