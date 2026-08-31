OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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31.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,15 CHF abwärts.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 5,15 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten realisiert. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,13 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,16 CHF. Bisher wurden via SIX SX 100'190 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 5,33 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 3,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,32 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,270 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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