OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagvormittag mit Verlusten

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 5,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 5,45 CHF. Bei 5,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52'335 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 2,72 CHF. Abschläge von 50,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,192 CHF je Aktie ausschütten.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,315 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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