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30.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,50 CHF abwärts.
Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 5,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'834 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte OC Oerlikon-Aktie bei 5,45 CHF. Bei 5,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52'335 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 2,72 CHF. Abschläge von 50,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,192 CHF je Aktie ausschütten.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,315 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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OC Oerlikon Corporation am 30.10.2026
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