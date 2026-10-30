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30.10.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,50 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'855 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,45 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 92'208 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 8,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,72 CHF am 04.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 50,55 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,315 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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OC Oerlikon Corporation am 30.10.2026
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