OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'855 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,45 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 92'208 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 8,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,72 CHF am 04.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 50,55 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,315 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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