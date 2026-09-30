OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tritt am Vormittag auf der Stelle

Die OC Oerlikon-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 5,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'843 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,75 CHF. In der Spitze fiel die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'626 OC Oerlikon-Aktien.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,67 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 53,57 Prozent sinken.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,330 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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