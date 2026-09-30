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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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30.09.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tritt am Vormittag auf der Stelle

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von OC Oerlikon zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 5,75 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

OC Oerlikon Corporation
5.81 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Die OC Oerlikon-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 5,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'843 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,75 CHF. In der Spitze fiel die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,75 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'626 OC Oerlikon-Aktien.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,67 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 53,57 Prozent sinken.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,330 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’936.45 30.09.2026 11:02:39
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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