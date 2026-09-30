OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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30.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,86 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 294'147 OC Oerlikon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 2,67 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,191 CHF aus.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,330 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 30.09.2026
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