OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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30.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,82 CHF nach oben.
Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,82 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,83 CHF. Bei 5,75 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 160'586 OC Oerlikon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. 2,92 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,67 CHF am 11.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,191 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,330 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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