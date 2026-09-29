OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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29.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 5,74 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 5,74 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,79 CHF an. Bei 5,75 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'289 OC Oerlikon-Aktien.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 2,67 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 53,48 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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