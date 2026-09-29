OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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29.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,74 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,74 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'775 Punkten liegt. In der Spitze legte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,79 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,75 CHF. Zuletzt wechselten 155'473 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 4,36 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,67 CHF am 11.10.2025. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 53,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,189 CHF.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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