OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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29.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon schiebt sich am Dienstagmittag vor
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,70 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 5,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'857 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,79 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,75 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'172 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 5,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 2,67 CHF. Abschläge von 53,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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