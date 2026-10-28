OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag höher

Um 12:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,68 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,63 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'739 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,72 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,191 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,330 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt