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28.10.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag höher
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 5,68 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das OC Oerlikon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,68 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,63 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'739 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,72 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,191 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,330 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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|Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR News Release (EQS Group)
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Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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OC Oerlikon Corporation am 28.10.2026
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