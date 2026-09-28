OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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28.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verliert am Montagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 5,74 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 5,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,74 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,77 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 56'870 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (2,67 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 114,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,189 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,284 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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